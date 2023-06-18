تمنراست.. وفاة شاب اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 40 كلم من تمنراست إتجاه بلدية عين أمڨل.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست لأجل حادث مرور على الساعة 13و40د بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 40 كلم من تمنراست إتجاه بلدية عين أمڨل حيث تمثل الحادث في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر في عين المكان يبلغ من العمر 21 سنة وقد تم التكفل به من طرف مصالحنا ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمنراست.