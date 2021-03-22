تمنراست: وفاة شخصين في حادث مرور

تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين ڨزام، اليوم الاثنين، على الساعة 07 و55 د من أجل حادث مرور مميت.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنتين من نوع بارلي ورونو Gbh) على بعد 120كلم من عين ڨزام، باتجاه تمنراست.

وقد أسفر هذا الحادث عن وفاة السائقين في عين المكان يبلغان من العمر (23,22) سنة، وتحطم كلي لوجهين الشاحنتين.

وتم تحويل الضحيتين على متن سيارة الإسعاف، نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين ڨزام.

وتمثلت النجدة المتدخلة في شاحنة اطفاء، وسيارة إسعاف للحماية المدنية،

ودعت الحماية المدنية جميع السائقين، إلى إحترام قانون المرور، والرفع من درجة الحيطة والحذر، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.