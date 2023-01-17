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أخبار الجزائر

تمنراست: وفاة شخصين و5 جرحى في انقلاب سيارة نفعية

بقلم أمينة داودي
تمنراست: وفاة شخصين و5 جرحى في انقلاب سيارة نفعية
صورة من الأرشيف
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تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، في وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. إثر انقلاب سيارة نفعية بولاية تمنراست.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافاتنا على الساعة 06سا00د ، من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 01 بلدية عين امقل ولاية تمنراست. حيث تم تسجيل حالتي وفاة و 05 جرحى. أين تم إسعاف الجرحى و نقلهم الى المستشفى. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.

رابط دائم : https://nhar.tv/la8UW
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