تمنراست: وفاة شخصين و5 جرحى في انقلاب سيارة نفعية
بقلم أمينة داودي
تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، في وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. إثر انقلاب سيارة نفعية بولاية تمنراست.
وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافاتنا على الساعة 06سا00د ، من أجل حادث إنحراف و انقلاب سيارة نفعية بالطريق الوطني رقم 01 بلدية عين امقل ولاية تمنراست. حيث تم تسجيل حالتي وفاة و 05 جرحى. أين تم إسعاف الجرحى و نقلهم الى المستشفى. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.
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