تمنراست.. وفاة شخص في حادث مرور اتجاه تين زواتين

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55أ حوالي 100كلم عن سيلت اتجاه تين زواتين بولاية تمنراست.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحنا على الساعة 14سا16د ، من اجل حادث إصطدام بين سيارة و شاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 55أ حوالي 100كلم عن سيلت اتجاه تين زواتين بلدية أبلسة دائرة سيلت.

وخلف الحادث كحصيلة اولية وفاة شخص، ليتم تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة شخص بجروح تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي.