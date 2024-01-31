تمنراست.. وفاة شخص وإصابة آخر في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1

لقي شخص مصرعه وأصيب اخر، اليوم الأربعاء، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1 ببلدية تمنراست.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا30د ، من اجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بلدية ودائرة تمنراست.

وخلف الحادث حسب ذات البيان، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث.

بالإضافة الى إصابة آخر من جنس ذكر، يبلغ من العمر 41 سنة تم نقله إلى المستشفى المحلي.