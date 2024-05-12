تمنراست.. وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في حادث مرور ببلدية أبلسة

لقي شخص مصرعه، اليوم الاحد، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 55A بولاية تمنراست.

وحسب بيان الحماية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 19سا41د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 55A ببلدية أبلسة ودائرة أباليسا.

وخلف الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 33 سنة و إصابة 2 أشخاص بجروح يبلغان من العمر 20 سنة و 23 سنة.

ليتم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث.