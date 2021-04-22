تمنراست: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح إثر انقلاب سيارة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الخميس، في وفاة شخص إثر انقلاب وانحراف سيارة سياحية بإتجاه عين صالح.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخل أفراد المركز المتقدم للحماية المدنية باراك صبيحة اليوم على الساعة 11و31د من أجل حادث مرور.

ووقع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01، وتمثل في انحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا ياريس بإتجاه عين صالح.

و قد أسفر الحادث عن وفاة شخص، يبلغ من العمر (39) سنة، وإصابة 03 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وتتراوح أعمار الضحايا مابين (20 الى 22) سنة، تم إسعافهما ونقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى.