تمنراست: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارة

تسبب حادث مرور وقع اليوم الخميس في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بجروح. اثر انقلاب سيارة سياحية بعين قزام باتجاه تمنراست.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين ڨزام على الساعة 02سا و 30 د من أجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 01. وتمثل الحادث في إنحراف وإنقلاب سيارة سياحية من نوع “تويوتا هيلكس” على بعد100 كلم من عين ڨزام بإتجاه تمنراست

وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 31 سنة. وإصابة 07 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. تتراوح أعمارهم مابين (22.35)

وقد تم إسعافهم في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلهم على جناح السرعة إلى عين ڨزام