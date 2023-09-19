تمنراست: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بجروح

تسبب حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة بولاية تمنراست.

وتدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست لأجل حادث مرور على الساعة 08و 47د بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 60 كلم من تمنراست. بإتجاه عين قزام تمثل الحادث في إنحراف ونقلاب سيارة.

و قد أسفر هذا الحادث عن وفاة شخص في عين المكان من جنس ذكر مجهول الهوية. و إصابة 07 أشخاص من جنس ذكر بجروح وإصابات مختلفة على مستوى الجسم. وقد تم إسعافهما في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية. ونقلهم على جناح السرعة وتحويل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.