تمنراست: وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة

تسبب حادث مرور وقع ليلة أمس الأربعاء في وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة بولاية تمنراست.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية تمنراست على الساعة 21سا51د. من أجل حادث إنحراف وانقلاب سيارة نفعية على بعد 20 كلم. من بلدية تاضروك بإتجاه ولاية تمنراست بلدية و دائرة تاظروك. حيث خلّف الحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة واصابة 03 أشخاص أخرين.3 اعمارهم من 15 و 38 سنة تم إسعافهم و نقلهم إلى عيادة متعددة الخدمات تاظروك