تمنراست: وفاة 3 أشخاص في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في وفاة 3 أشخاص بولاية تمنراست إثر اصطدام بين سيارة رباعية وشاحنة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد وقع صبيحة اليوم حادث مرور تمثل في اصطدام بين مركبة رباعية الدفع وشاحنة للوزن الثقيل بولاية تمنراست، وتسبب في وفاة 3 أشخاص.

كما وقع حادث مرور على الطريق الوطني رقم 55 أ في شطره الرابط بين ولاية تمنراست ومنطقة تين زواتين. بالضبط على بعد 130 كلم على منطقة سيلات بلدية أبلسة.

طالع أيضا

وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بحادث مرور في تمنراست

لقي شخصان مصرعهما اثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 01، بالنقطة الكبلومترية 70 بين عين امقل وعاصمة الولاية تمنراست.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة، وحسب ما افادت به مصادر محلية موثوقة فلقد وقع الحادث اثر اصطدام بين سيارة من نوع “اف جي 80” وسيارة سياحية من نوع “اكسنت”.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت الجرحى الى مستشفى عين امقل.

فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لتحديد الاسباب الحقيقية لوقوعه.

تفكيك شبكة مختصة في التنقيب عن الذهب

أوقفت عناصر الأمن الحضري الخامس بالتنسيبق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية في تمنراست، 10 أشخاص.

أين تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، لتورطهم في قضية حيازة وسائل ومعدات لغرض الاستكشاف والتنقيب المنجمي من دون رخصة.

وتمت العملية تمت إثر معلومات مفادها اتخاذ مجموعة من الأشخاص لإحاطة بأحد الأحياء في تمنراست في البحث عن الذهب.

وذلك باستعمال آلات تقليدية لتفتيت الصخور من المحتمل احتواؤها على مادة الذهب.

وبعد استغلال المعلومات المتحصل عليها، تم استصدار إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست.

حيث أسفرت عملية التفتيش عن توقيف 10 أشخاص وحجز آلة تقليدية لتفتيت الصخور المحتمل احتواؤها على معدن الذهب ومحرك كهربائي.

حيث كان يستعمل لتشغيل الآلة التقليدية بجهد 380 “فولط” وكابل كهربائي بطول حوالي 4 أمتار وجهاز تلحيم بكامل لواحقه

بالإضافة الى ثمانية مصفيات بلاستيكية وخزانة كهربائية و101 قارورة زجاجية صغيرة الحجم تحتوي معدن فضي اللون يحتمل أن يكون من معدن الزئبق المحظور.

ومبلغ مالي يقدر بـ 386000 دج، وستة هواتف متعددة الوسائط وجهاز “موديم”، ليتم تحويلهم للمقر وفتح تحقيق في القضية.