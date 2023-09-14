تمنراست: وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة

تدخل أفراد وحدة القطاع عين أمڨل للحماية المدنية بولاية تمنراست من أجل حادث مرور اليوم الخميس.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية على الساعة 13 و05 د من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 01 على بعد حوالي 50. كلم عين أمڨل إتجاه قرية أراك. الحادث يتمثل في إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع تويوتا هيايكس. كما خلّف هذا الحادث وفاة 03 أشخص من جنس ذكر في عين المكان. وإصابة (04)أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. وقد تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم على جناح السرعة من طرف فرقة التدخل إلى عيادة عين أمڨل.