تمنراست.. وفاة 3 اشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 1 ة بإتجاه بلدية عين أمڨل.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تمنراست من أجل حادث مرور مميت على الساعة 16و18د.

ووقع الحادث بالطريق الوطني رقم 1 على بعد 30 كلم من الوحدة بإتجاه بلدية عين أمڨل بالضبط بين منطقة تيت وأتول وتمثل الحادث في إصطدام سيارة سياحية بشاحنة من نوع شاكمان.

وأسفر هذا الحادث عن وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة في عين المكان تتراوح اعمارهم ما بين 4 و35 سنة.

وإصابة فتاة تبلغ من العمر سنتين، حيث توجد في حالة حرجة وقد تم التكفل بها و إسعافها في عين المكان من طرف مسعفينا ونقلهم إلى مستشفى تمنراست.