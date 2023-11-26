تمنراست.. وفاة 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين في حادثي مرور 

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تمنراست، اليوم الخميس، من أجل حادثين مميتين اسفرا عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 30 اخرين.

وتمثل الحادث الأول حسب بيان الحماية المدنية، في إنحراف حافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بلدية عين أمقل، حيث خلف الحادث كحصيلة اولية وفاة شخصين وإصابة 18 اخرين.

فيما تمثل الحادث الثاني، في اصطدام بين سيارتين نفعيتين على مستوى الطريق البلدي رقم 24 قرية اسليسكن بلدية ودائرة تمنراست، وخلف الحادث كحصيلة اولية وفاة شخصين وإصابة 12 اخرين.