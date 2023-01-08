تمنراست.. 10 سنوات حبسا نافذا في حق 4 أشخاص لتورطهم في المضاربة

قضت محكمة تمنراست بعقوبة (10) سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية في حق 4 أشخاص بسبب تورطهم في المضاربة غير المشروعة بمواد غذائية واسعة الاستهلاك، حسب ما جاء يوم الأحد في بيان صادر عن ذات المحكمة.

واستنادا إلى ذات البيان، فإنه “عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست الرأي العام، أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع. فقد تمت متابعة (شخص) عن طريق إجراءات المثول الفوري بتاريخ 2023/01/04 اين تم وضعه رهن الحبس المؤقت وبتاريخ اليوم صدر في حقه حكم قضى بـ: إدانته بـ 10 سنوات حبس نافذ و مليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع المصادرة.”

كما تمت أيضا -يضيف البيان- متابعة (03) (اشخاص) عن طريق إجراءات المثول الفوري بتاريخ اليوم 2023/01/08 صدر في حقهم حكم قضى بـ: إدانتهم بـ 10 سنوات حبس نافذ مع الايداع بالجلسة و المصادرة.

وذكر ذات المصدر، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15 الصادر في 2021/12/28 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.