تمنراست.. 3 قتلى في حادث مرور بإن مقل      

خلف حادث مرور خطير وقع مساء اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة ان امقل حوالي 24 كلم عن مدينة تمنراست أين تدخل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 18و31د. حيث تمثل الحادث في اصطدام مابين سيارة لنقل البضائع وشاحنة من نوع إفيكو .

فيما أسفر هذا الحادث عن حسب مصالح الحماية المدنية في وفاة 3 أشخاص في عين المكان من جنس ذكر تتراوح أعمارهم مابين 61 – 30 سنة. ودخول آخر في حالة صدمة وقد تم إسعافه في عين المكان من طرف مصالح الحماية المدنية ونقله للمستشفى

حيث قامت الفرقة المتدخلة باخراج الضحايا المحصورين بواسطة أدوات القطع والتفكيك وتحويل جثثهم إلى مصلحة حفض الجثث بمستشفى تمنراست.

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