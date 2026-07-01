تمنراست.. 4 وفيات و20 جريحًا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح، في حصيلة أولية لحادث مرور خطير وقع، مساء اليوم الأربعاء، بولاية تمنراست.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت فرقها على الساعة 16:25 إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 01، في اتجاه عين أمقل، بإقليم بلدية ودائرة تمنراست.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 6 سيارات إسعاف وشاحنتي تدخل، فيما لا تزال عملية البحث والتدخل متواصلة، مع التأكيد أن الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع.