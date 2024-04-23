تمنراست.. 7 قتلى و15 جريحا في حادث مرور

لقي 7 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 15 آخرين في حادث مرور أليم بولاية تمنراست.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلدية عين امقل و آراك، بالضبط على بعد 160 كم شمال بلدية عين أمقل .

وخلف الحادث في حصيلة أولية، وفاة سبعة أشخاص، وإصابة خمسة عشر آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

هذا ويتواجد أفراد فرقة أمن الطرقات للدرك الوطني بعين أمقل بالمكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة .