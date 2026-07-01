تمنراست.. 4 وفيات و20 جريحًا في انقلاب حافلة لنقل المسافرين

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح، في حصيلة أولية لحادث مرور خطير وقع، مساء اليوم الأربعاء، بولاية تمنراست.

وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية، تدخلت فرقها على الساعة 16:25 إثر حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 01، في اتجاه عين أمقل، بإقليم بلدية تمنراست.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذه العملية 6 سيارات إسعاف وشاحنتي تدخل، فيما لا تزال عملية البحث والتدخل متواصلة، مع التأكيد أن الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع.