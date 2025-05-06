تمنغست.. 3 جرحى في انقلاب سيارة بـ إيدلس

أصيب 3 أشخاص بجروح في حادث مرور وقع، اليوم الثلاثاء، بالطريق الولائي رقم 142 في شطره الرابط بين دائرة تاظروك وبلدية إيدلس، ولاية تمنغست.

وحسب بيانٍ للحماية المدنية، تدخلت في حدود الساعة 19:27 من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة سياحية.

وخلّف الحادث إصابة 3 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 25 و27 سنة. أصيبوا بجروح وكسور متفاوتة الخطورة. تم إسعافهم في عين المكان من طرف الحماية المدنية ونقلهم على جناح السرعة إلى عيادة تاظروك.