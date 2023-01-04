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الرياضة

تمهيداً لإنضمامه.. غلام يتدرب مع نادي أنجي

بقلم فيصل زيان بوزيان
تمهيداً لإنضمامه.. غلام يتدرب مع نادي أنجي
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أعلن نادي أنجي الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن مشاركة الدولي الجزائري فوزي غلام، في التدريبات الجماعية للفريق.

وغرد حساب أنجي عبر تويتر:” مرحبا بالدولي الجزائري فوزي غلام.. والذي تمت دعوته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق”.

يجدر للإشارة، كشفت مؤخراً وسائل إعلام فرنسية، عن إقتراب ظهير نابولي السابق، بنادي أنجي بطلب من مدرب الفريق.

رابط دائم : https://nhar.tv/2zsG0
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