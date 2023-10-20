تمهيدا لدخول المساعدات لغزة.. إزالة الحواجز الإسمنتية في معبر رفح

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأمن المصري أزال حواجز إسمنتية كان وضعها قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري بين مصر وغزة.

وأظهرت صور متداولة شاحنات تحمل الحواجز، وذلك قبل ساعات من دخول متوقع للمساعدات الإنسانية إلى غزة لأول مرة منذ بدء جولة القتال الحالية.

وشنت “حماس” يوم السابع من الشهر الجاري، هجوما غير مسبوق على إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.

وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي.

ومنذ ذلك الوقت، نفذ الجيش الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياء سكنية ومباني متعددة الطوابق مأهولة بالسكان في قطاع غزة مما خلف أزيد من 3800 شهيد و12 ألف مصاب.

كما فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على قطاع غزة وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان. ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.