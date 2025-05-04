تمويلات بنكية من “كناب” للجامعيين ومتربصي التكوين لتجسيد المشاريع

سيكون بإمكان الشباب الجزائري من خريجي الجامعات ومتربصي التكوين المهني والراغبين في تجسيد مشاريع استثمارية، الاستفادة من تمويلات بنكية تصل إلى سبعين من المائة.

أطلقت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك”، منتوجا جديدا لفائدة الشباب تحت اسم”برو أنفست”.

“برو أنفست” هو عبارة عن مخطط توفير عمره خمس سنوات من طرف الشاب الذي يتوفر على حساب بنكي لدى “كناب”، حتى يتم استغلال تلك الأموال كمساهمة شخصية في تمويل مشروعه المستقبلي.

وبعد انقضاء تلك المدة يمكن للمهنيين من شباب جامعيين ومتربصي التكوين المهني -حسبما أفادت به مديرة التطوير التجاري حمليل نجوى- بقصر المعارض الصنوبر البحري بمناسبة انطلاق فعاليات معرض “باتيماتاك” لـ “النهار أونلاين”، من الاستفادة من تمويل بنكي.

وتتراوح نسبة التمويل البنكي بين خمسين وسبعين من المائة، وهو موجه لشراء محل أو مقر أو حتى تجهيزات وغيرها مع توفير للسيولة المالية في بداية النشاط.

وكشفت المتحدثة عن نسبة فائدة تفاضلية لفائدة هؤلاء المستثمرين تقدر بـ0.25 من المائة، موضحة أن “المنتوج هذا مركب من توفير وتمويل للمشروع لفائدة المهنيين والمهنيين المستقبليين كما أنه منتوج خاص بالبنك فقط أي حصري”.

“QR CODE” في هاتفك لدفع مستحقات مشترياتك

كما أطلقت إدارة “كناب بنك” منتوجا آخرا تحت إسم “MOBI PAY” لفائدة زبائنها، من أجل تسهيل خدمات الدفع الالكتروني للمشتريات باستعمال تطبيق “QR CODE”.

وقالت مديرة التطوير التجاري حمليل نجوى، في تصريحها لـ”النهار أونلاين”، بأن المنتوج هذا يمكن استخدامه من طرف زبائن المؤسسة والتجار على حد سواء عن طريق تطبيق “WIM PAY”.

وأوضحت المتحدثة “عندما تكون في متجر ما مثلا، فأنت لست بحاجة إلى سيولة ماليا أو بطاقة بنكية لدفع مستحقات مشترياتك، بل يمكنك استعمال هاتفك النقال للدفع”.

“بطاقة تسهيل” سلفة من كناب بقيمة 5 ملايين للضروريات

من ضمن سلسلة المنتجات الأخرى التي اقتحمت بها إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب بنك” سوق العروض البنكية، تلك المتعلقة بما يسمى “بطاقة تسهيل”.

ويمكن استعمال “بطاقة تسهيل” عند “الطوارئ مثلا”، وهي عبارة عن بطاقة معبأة من البنك بمبلغ مالي تتراوح قيمته بين 5 و8 ملايين سنتيم حسب المدخول الشهري للزبون، ويمكن استعماله عند حاجة الزبون للمال لشراء تذكرة طيران مثلا أو غيرها من الضروريات الأخرى، على أن تسترجع إدارة البنك تلك السلفة بمجرد استفادة الزبون من راتبه الشهري.