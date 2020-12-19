تمويل المؤسسات التي اختيرت منذ أسبوعين في مجال التنقيب عن الذهب

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عن تمويل المؤسسات في مجال التنقيب عن الذهب.

وأوضح خلال إمضاء اتفاقية لضمان التغطية الهاتفية بمناطق التنقيب عن الذهب بالجنوب، أنه سيتم تمويل المؤسسات التي اختيرت منذ أسبوعين.

وقال ضيافات “كان هناك عمل جبار قمنا به مع وزارة المناجم في استحداث مؤسسات تعمل في الاستغلال الحرفي للذهب”.

وخص الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بالذكر كل من ولايتي إليزي وتمنراست.

وأكد نسيم ضيافات أنه تم وضع كل الامكانات التي تحوزها كل من الوزارتين، وتحت اشراف المدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.

وأفصح الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة، عن تسجيل ما يفوق 200 شاب على مستوى الوكالة.

وأكد ضمان الاتصال بتلك المناطق، وتحديد مواقع المستثمرين في التنقيب عن الذهب، لتسهيل الوصول إليهم في حال تسجيل أي حادث.