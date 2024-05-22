تمويل المؤسسات الناشئة وموسم الاصطياف على طاولة مجلس الوزراء

يترأس، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتناول الاجتماع مشروع قانون يخص التأمينات، وعروضا منها، تمويل المؤسسات الناشئة. متابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية، بشار-تندوف-غارا جبيلات وكذا خط بلاد الحدبة-واد الكبريت-ميناء عنابة.

كما يتناول الاجتماع وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والتحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال جاليتنا بالخارج.