تمويل ستة مشاريع فلاحية بين الحظيرة الوطنية لجرجرة والإتحاد الأوروبي

وأضاف المصدر، أنه تم اقتراح هذه المشاريع بهدف تحسين ظروف السكان المجاورين للحظيرة.

وأشار البيان إلى ضبط أخر اللمسات المتعلقة بهذا المشروع، الذي خصص له غلاف مالي قدره5.4 مليون دينار.

وحسب بيان للحظيرة الوطنية لجرجرة، فإن التمويل يدخل في إطار مشروع الدعم الموجه لمجموعات الفلاحين الناشطين ضمن الحظائر الوطنية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويتعلق الأمر، بحسب ذات البيان، بانجاز مشتلة من أجل إعادة الإعتبار للتراث النباتي المحلي ومزرعة فلاحية بيئية ومزرعة لانتاج الفطر.

بالإضافة إلى وحدة لإنتاج خلايا النحل و وحدة لمنتجات اللحوم المحلية، وكذا وحدة لعشرين خلية نحل مكتملة.

كما استفاد حاملو هذه المشاريع من أربعة دورات تكوينية خاصة بالفلاحة البيئية والزراعة البيولوجية وتقنيات استغلال الموارد المائية بالجبال و إنتاج جبن الماعز تقليديا وتربية النحل.