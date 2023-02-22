تمويل مشاريع الجامعيين المكوّنين في ديار المقاولاتية

وقعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” (أنساج سابقا) والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. على إتفاقية تعاون لتمويل خريجي الجامعات المكونين في ديار المقاولاتية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر وكالة “أناد”، من طرف المدير العام للوكالة، حكيم بقدور، والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، محمد بوهيشة. في إطار التكامل والتعاون الاستراتيجيين بين القطاعين.

و خلال ندوة مشتركة مع الوزير بداري، أعلن وليد ياسين عن قرار توجيه تمويلات وكالة أناد “حصريا” لخريجي الجامعات والمعاهد وحاملي الشهادات الأكاديمية. بعد استفادتهم من تكوين على مستوى ديار المقاولاتية المتواجدة بالجامعات والبالغ عددها 84 عبر الوطن.

وجاء الإجراء الجديد “بعد التدقيق في واقع الوكالة والقيام بعدد من الإجراءات الرامية إلى تكريس الشفافية في الجهاز، بهدف الرفع من مستوى تأهيل المستفيدين منه و تحسين مهاراتهم. مشيرا إلى استحداث نظام تنقيط لتقييم المشاريع المراد تمويلها. حيث سيتم تمويل المشاريع التي تتحصل على عدد النقاط المطلوبة.

كما يهدف الإجراء إلى الحد من المحسوبية ومعالجة الملفات بطريقة موضوعية. مضيفا أنه جاء “في انتظار فصل الحكومة نهائيا خصوص مستقبل الوكالة، بعد عملية المعاينة والتدقيق التي باشرتها الوزارة منذ إسناد الوصاية عليها في شهر أكتوبر 2022”.

وقد أفضت هذه المعاينة إلى “إعادة النظر في حوكمة هذا الجهاز ومراجعة آليات التمويل الخاصة به. والتي هي في طور الدراسة على مستوى الحكومة”.

من جهته، اعتبر بداري أن هذه الاتفاقية تعتبر فرصة تمكن أصحاب المشاريع التي ستصبح مؤسسات مصغرة. أو صغيرة أو صغيرة جدا من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. والتي تقوم بدورها بتحويل أفكارهم الى مواد قابلة للتسويق. مضيفا أن هذه المشاريع تمكن الطالب الجزائري من أن يصبح فاعلا في التنمية الإقتصادية وخلق مناصب للشغل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور