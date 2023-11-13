تمويل منتظم للطاقة وبأسعار معقولة.. هذا ما قاله الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك

قال الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك، رشيد حشيشي، اليوم الإثنين، إن الفاعلين في مجال الطاقة الذين يتعين عليهم العمل على ضمان تمويل منتظم بالطاقة وبأسعار معقولة. يجدون أنفسهم ملزمين بالقيام باستثمارات متواصلة في مجال الاستكشاف. من أجل تفادي انقطاعات التموين ومايترتب عليها من توترات الأسعار.

وأضاف حشيشي “لعله من المفيد التنويه بأن مجمع سوناطراك بصفته فاعلا أساسيا في مجال الطاقة. قد أنجز استثمارات هامة وهو بصدد مواصلة تنفيذ مخطط تطويره. من أجل المحافطة على قداراته الانتاجية والعمل على زباداتها لتلبية الطلب على الطاقة ان. على مستوى السوق الوطنية أو على مستوى الأسواق الدولية”.

وأضاف حشيشي “أما التحدي الثاني فيتمثل في تخلص أنظمة إنتاج واستهلاك الطاقة من الكربون. وفي هذا الصدد فإن المؤسسات الطاقوية على غرار سوناطراك مدعوة إلى تأكيد التزامها إزاء المناخ. وذلك من خلال إيجاد حلول ذات مصداقية تأخذ في الحسبان التحديات التكنولوية والتنظيمية المتصلة بالتخلص من الكربون. لا سيما منها تلك المتعلقة باحتجاز الكربون وتثمينه أو تلك المتعلقة بتخزين الطاقات المتجددة”.

في هذا السياق -يضيف الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك- فإننا نعتبر أن تنمية الغاز وتطويره يمثل حلا آنيا بديلا للفحم. للتخلص من الكربون في الصناعة وإنتاج الكهرباء.

ويعود ذلك في المقام الاول إلى وفرته وقدرته على تلبية الطلب على الطاقة في آجال قصيرة وبأسعار تنافسية.

ومن الجدير بالملاحظة -يضيف ذات المتحدث- أن أغلب الدراسات الطاقوية تشير الى ان الغاز يندرج ضمن خريطة الطريق للعديد من البلدان المستهلكة التي تطمح لبلوغ نماذج نظيفة.

على صعيد آخر، فإن تطوير اقتصاد مرتكز على الانتقال الطاقوي يمثل تحديا بارزا ينبغي رفعه. ومن ثمة فإن إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي يدفع في صلب سياسية مجمع سونطراك.