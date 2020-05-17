تمويل يصل لـ10ملايين سنتيم لطلبة الدكتوراه

وجهت المديرية العامة للبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى رؤساء المخابر أمرتهم من خلالها بتحديد قائمة الطلبة الذين يستفيدون من منحة تمويل مشاريعهم .

وشملت التعليمة طلبة الدكتوراه الأجراء وكذا غير الأجراء قصد دعمهم في البحوث العلمية التي يقومون بها .

وحسب التعليمة فإن الأساتذة المشرفين هم من يتكفلون بعملية ملء الاستمارات الخاصة بطلبتهم كي يستفيد الطالب من تمويل يتراوح بين 50 ألف و 100 ألف دينار وأخرى مثيلتها خلال السنوات الأولى لتمويل بحوثهم ،ويشترط أن توقع الاستمارة من طرف المشرف ومدير المخبر قبل 11 جويلية القادم لتحويلها للجهات الوصية .