تموين أسواق الشمال باللحوم الجنوبية الحمراء..ارتفاع كمية التسويق

عرفت عملية تموين أسواق شمال الوطن باللحوم الحمراء من ولايتي تمنراست وأدرار خلال سنة 2022 انطلاقة واعدة. حيث أبرز المفتش البيطري، عياشي بوحوس، للإذاعة الوطنية، أنّه تمّ تسويق 1138 طنًا من اللحوم الحمراء من مذبح أدرار. منذ الشروع في هذه العملية، وجرى تسجيل ارتفاع ملحوظ بالكمية المسوقة. حيث بلغت خلال 2022 زهاء 945 طنًا مقارنة بسنة 2021 التي تمّ فيها نقل 193 طنًا نحو أسواق ولايات شمال الجزائر.

كما شملت المواشي التي تم تسويق لحومها 9005 رؤوس أبقار (1084 طنًا) و4457 طنًا من رؤوس الأغنام (53.4 أطنان).

وبخصوص ولاية تمنراست، صرّح مدير القطاع بالولاية، أحمد إيرزاغ أنّ كميات اللحوم التي نقلت إلى أسواق شمال الوطن منذ بداية هذه العملية (جوان 2021) فاقت 21 ألف طن. ومن المنتظر أن تعرف هذه الكميات زيادة مستقبلاً. مع الإشارة إلى إحصاء أكثر من 30 تاجر مقايضة ينشطون في عمليات تموين السوق بمختلف أنواع المواشي.

وتساهم عملية نقل اللحوم الحمراء من الجنوب إلى شمال الوطن في زيادة العرض، مما يؤدي حتمًا إلى انخفاض أسعارها في الأسواق. وتكون في متناول المواطنين، فضلاً عن كونها تساعد على التقليص من فاتورة الاستيراد سيما اللحوم المجمدة. وفق إيضاحات أستاذ الاقتصاد بجامعة تمنراست، عبد الباسط عزاوي.

نقل اللحوم.. العملية تعد خيارا استراتيجيا

في السياق ذاته، اعتبر عزاوي أنّ هذه العملية تعد “خيارًا استراتيجيًا” بأبعاد اقتصادية واجتماعية. كونها تساهم في حلّ مشكل نقص اللحوم بولايات شمال البلاد وتساهم في خفض أسعارها. ويوفّر هذا الخيار فرصًا استثمارية لعدّة مؤسسات. كما يساهم كذلك في امتصاص البطالة من خلال تشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل في تلك المشاريع.

وأكد عزاوي على ضرورة عدم الإخلال بقاعدة تحقيق الاكتفاء على مستوى ولايات الجنوب الكبير لكي لا تشهد نقصا في كميات اللحوم المتوفرة. حيث تبرز أهمية الدور المحوري لقواعد البيانات الإحصائية في المحافظة على هذا التوازن. خاصة في ظل اختلاف مستويات الوفرة من موسم إلى آخر على مستوى أسواق المواشي بدول الجوار.

وأبرز الأستاذ عزاوي أهمية توفير كافة أنواع الأعلاف والأدوية اللازمة لرعاية المواشي من خلال تشجيع ودعم مصانع أو وحدات الإنتاج المحلية. والتي تقوم باستغلال منتجات زراعية متوفرة على مستوى عديد ولايات الجنوب الكبير.

تدابير لإنجاح تموين أسواق الشمال

من بين التدابير المتخذة من أجل إنجاح عملية تموين أسواق شمال البلاد باللحوم الحمراء. فتح بتمنراست مركز لتحليل العينات الخاصة بمختلف المواشي الموجهة لتموين ولايات الشمال باللحوم الحمراء. للتأكد من سلامتها الصحية خاصة منها الأبقار، حيث يُرتقب أن يدخل هذا المركز حيز الخدمة شهر جانفي الجاري.

ومن المنتظر أن يساهم هذا الهيكل في تقليص مدة الحصول على نتائج العينات الخاصة بالتحاليل. كما سيتم مستقبلاً زيادة عدد البياطرة المؤطرين لعمليات مراقبة لحوم المواشي وتحليل العينات.

ويتعلق الأمر أيضا بضمان مرافقة وتسريع إجراءات الحصول على الرخصة الصحية لفائدة أصحاب المذابح. ومن بينها المذبح الجديد التابع لأحد الخواص الواقع بمنطقة النشاطات بمدخل مدينة تمنراست. والذي سيدخل حيز الاستغلال في القريب، ومن شأنه أن يساهم في تحسين الخدمة العمومية المرتبطة بعمليات ذبح المواشي.

وسيساهم هذا المشروع الاستثماري في تحسين وزيادة عمليات ذبح المواشي. حيث تحصي المنطقة حاليا مذبحين اثنين بتعداد 250 رأس من المواشي التي تذبح يوميًا ما بين إبل وأبقار و350 رأس غنم.

وبولاية أدرار، تخضع تلك اللحوم إلى إجراءات ومعايير بيطرية صحية محكمة تتضمن الرقابة البيطرية على الصحة الحيوانية قبل وبعد عملية الذبح لتسليم الشهادة البيطرية الصحية التي تسمح بنقل هذه اللحوم وتسويقها، بحسب ما ينصّ عليه دفتر الشروط المنظم للعملية.

إجراءات تنظيمية ووقائية

وتمّ اتخاذ إجراءات مرافقة وتنظيمية ووقائية صارمة لمزاولة نشاط نقل اللحوم من طرف المتعاملين الاقتصاديين. الذين يلزمون بحيازة رخصة لنقلها من طرف مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات بعد توفير الشروط المطلوبة في ذلك. على غرار ضمان وسيلة النقل المبرد ومعايير السلامة الصحية للمصالح البيطرية. وتتوفر الولاية على مذبح عصري أنجز في إطار الاستثمار الخاص بطاقة إنتاج تقدّر بستين طنًا من اللحوم الحمراء يوميًا.

ومكّن هذا المشروع من توفير قاعدة لوجستية لتوفير اللحوم الحمراء الموجهة للاستهلاك الوطني مثلما جرى شرحه. علمًا أنّ ولاية أدرار تحصي ستة متعاملين اقتصاديين يزاولون نشاط نقل اللحوم الحمراء نحو أسواق شمال الوطن. بموجب إمضائهم دفتر الشروط المنظم للعملية مع مصالح الفلاحة وحصولها على رخصة من مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات.

وتتواصل بولاية أدرار، عملية استقبال ملفات المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الانخراط في هذه العملية بصفة عادية وفق الشروط المعتمدة.