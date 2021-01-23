تموين الأسواق الوطنية بـ60 ألف طن دجاج شهر رمضان

الوطني
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تموين الأسواق الوطنية بـ60 ألف طن دجاج شهر رمضان
بقلم نادية بن طاهر

كشف المدير العام لديوان تغذية الأنعام وتربية الدواجن، محمد بطرواي، عن تموين السوق الاستهلاكية بـ60 ألف طن دجاج، خلال شهر رمضان.

وأوضح بطراوي للإذاعة الجزائرية، إن الديوان يسعى إلى تسويق هذه الكمية بشكل تدريجي خلال الشهر الفضيل.

ويأتي ذلك، بهدف ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأكد ذات المسؤول، إن التحضيرات تجري على قدم و ساق لضمان توفير هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع خلال الشهر الكريم.

وكشف بطراوي، إنه قد تم تخزين كمية فاقت 4 آلاف طن من الدواجن على مستوى 14 مذبح عبر الوطن.

بالإضافة إلى إمداد الفلاحين بكميات معتبرة من الكتاكيت.

وكذا توفر كميات كبيرة أخرى من الكتاكيت على مستوى عنابر الديوان.


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