تموين السوق باللحوم البيضاء والحمراء تحضيرا لرمضان.. وزير التجارة يكشف

كشف وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، عن تموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء من طرف المتعاملين العموميين والخواص.

وأفاد الوزير أنه خلال سنة 2023 كلها تم استيراد 2501 طن. وفي شهر جانفي فقط سنة 2024 تم استيراد 7375 طن من طرف الخواص والديوان المختص في ذلك.

وأورد وزير التجارة أن هناك شحنات كبيرة ستدخل تحضيرا لشهر رمضان والرفع من القدرة الشرائية. لتمكين المواطن من استهلاك هذه المادة الأساسية.

كما كشف وزير التجارة عن تموين الولايات الجنوبية باللحوم الحمراء المستوردة في إطار تجارة المقايضة. حيث تم تسجيل دخول 284 ألف و892 رأس ماشية خلال سنة 2023. ما يعكس تطور جد ملموس في دخول المواشي مقارنة بسنة 2022 والتي دخل فيها 141 ألف رأس.

ودعا وزير التجارة جميع التجار إلى الانخراط والمشاركة الفعالة في إنجاح هذا المخطط لبلوغ الغايات المنشودة. بعيدا عن المماؤسات المسيئة لصورة التجارة. والمضرة بالمواطن.

ودعا الوزير أيضا جمعية حماية المستهلك ووسائل الاعلام للمساهمة بجدية في عملية تحسيس المواطن بضرورة ترشيد الاستهلاك. ومحاربة التبذير عبر تركيز المضامين الاعلامية الى ترقية الثقافة الاستهلاكية بين أفراد المجتمع.