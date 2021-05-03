تموين السوق ببطاطا موسمية بسعر 55 دج

شرع الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم اليوم الإثنين، في عملية تموين نقاط البيع المعتمدة بالبطاطا الموسمية بسعر 55 دينار للكيلوغرام الواحد.

وجاءت هذه العملية، لأجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.

وحسب بيان للديوان، تدخل هذه العملية، في إطار توفير مختلف المواد الفلاحية عبر نقاط البيع المعتمدة.

وأفاد محمد خروبي المدير العام للديوان، ان إطلاق عملية تسويق البطاطا الطازجة مباشرة من حقول مستغانم الى المستهلك، تأتي تكملة لمرافقة المواطنين عبر نقاط البيع المعتمدة.

مشيرا إلى أن التموين المنتظم للأسواق سيقلص من عدد المتدخلين في سلسلة التوزيع.

وأضاف ذات المتحدث إن الهدف الأساسي من هذه العملية هو كسر احتكار المضاربين لهذه المادة.

مشيرا إلى إن سعر البطاطا في أسواق الجملة يتراوح بين 45 و58 دينار.

فيما يشتري المواطن البطاطا، بأسعار فاقت 70 دينار للكلوغرام الواحد، يضيف خروبي.

وتتم عملية تسويق البطاطا الطازجة بتأطير من الديوان وبالتنسيق مع المنتجين ومدراء المصالح الفلاحية وكذا مدراء التجارة عبر الولايات المعنية.