تموين السوق بـ 50% من هذه المواد ..واستيراد 13 ألف طن من اللحوم خلال شهر رمضان

قال وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أنه تم اتخاذ العديد من التدابير لضمان التموين المنتظم والمتوازن للسوق خلال شهر رمضان الكريم. الذي يرتكز على دعم تموين السوق بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية وتنظيم الأسواق الجوارية وتدعيم الرقابة.

وفي هذا الإطار، تمَّ تدعيم تموين السوق بالزيت الغذائي والسكر الأبيض وضَخّ كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان. بنسبة 50 % ابتداء من شهر جانفي 2025، لتغطية الطلب المتزايد عشية شهر رمضا. أي بمعدل 2.400 طن من الزيت/ اليوم بدلاً من 1.600 طن معدل الاستهلاك الحالي. و 2.750 طن/ اليوم من السكر بدلا من 1.889 طن معدل الاستهلاك الحالي.

كما تم إلزام مستوردي اللحوم الحمراء باحترام تعهداتهم عبر تنفيذ برنامج الاستيراد. وذلك موازاةً مع استمرار الإجراءات التسهيلية الجبائية والضريبية في قانون المالية 2025، حيث تمَّ

التكفل الكلي بمعالجة ملفات الاستيراد المودعة من طرف المستوردين. قصد تسريع تسليمهم الرخص الصحية المسبقة. للاستيراد لفائدة المستوردين الــ 88 الناشطين حاليا لتمكينهم من مباشرة الإجراءات الخاصة بالاستيراد و وصول المنتوج قبل شهر رمضان.

استيراد 13 ألف طن من اللحوم الحمراء

كما تم يضيف الوزير إقرار برنامج استثنائي لاستيراد 13.000 طن من اللحوم الحمراء خاص بشهر رمضان تلبيةً للطلب الوطني. مع الإشارة إلى أن الكمية التي خصصت لرمضان 2024 قد قدرت بــ 9.000 طن بشكل سمَحَ بالتحكّم في أسعار هذه المادة الأساسية.

إضافة إلى تمديد العمل بنظام الحصص الإضافية من القمح الصلب المقدرة بــ 20 %من الطاقة الإنتاجية لــ 165 مطحنة سميد لتصبح 60 %.

تدعيم إنتاج الحليب المدعم، فقد تقرّرَ ضخّ كمية إضافية قدرها 3.000 طن. من مسحوق الحليب، مع المتابعة الدورية لعمل الملبنات. وشبكات توزيعها.

مع تجميد كل التوقفات التقنية لعمل الوحدات الصناعية والتحويلية .خلال هذه الفترة التي تمتد إلى غاية الثلاثي الأول من سنة 2025 لضمان ديمومة تموين السوق.