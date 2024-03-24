تموين السوق بـ8000 طن من البطاطا

أعلن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، عن الشروع في تفريغ مخزون من البطاطا الموجهة للاستهلاك ما بعد الموسمية 2024/2023، إبتداء من اليوم الأحد.

وحسب بيان لذات الهيئة، تم تفريغ مخزون من البطاطا الموجهة للاستهلاك ما بعد الموسمية بكمية تقدر بـ 8000 طن، كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتعزيز تموين السوق بالمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان الفضيل.