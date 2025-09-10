تموين السوق بـ9 طن من اللحوم البيضاء

باشرت الحكومة في تموين السوق الوطنية للحوم بكميات متفاوتة من اللحوم البيضاء المستوردة من أجل تفريغ المخزون، وتكوين مخزون جديد سيتم ضبطه وتعطى فيه الأولوية للمنتوج المحلي.

بسعر حدِّد بـ250 دينارًا للكيلوغرام الواحد، باشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية، عمليات تفريغ مخزونها من اللحوم البيضاء المستوردة من البرازيل والمجمدة، من أجل تموين السوق استعدادًا لضبط مخزون جديد.

وشملت عملية التفريغ 58 ولاية، بتموينها بـ9 أطنان من اللحوم البيضاء بأسعار معقولة ومتداولة في وقت سابق.

ومن المرتقب أن تنطلق الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “SARPA” التابعة للمجمع العمومي “أغرولوغ”، في تكوين مخزون جديد من اللحوم البيضاء المنتجة محليا، ليتم استغلالها في المحافظة على استقرار السوق لاحقا.

وتتراوح أسعار اللحوم البيضاء غير المجمدة المتداولة في السوق الوطنية حاليا، ما بين 350 و400 دينار للكيلوغرام الواحد.

وتقر المادة 181 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إعفاءً ضريبيا بـ5 بالمائة لاستيراد اللحوم البيضاء، بهدف أن تباع بين 360 و380 دينارًا للكيلوغرام في الجزائر، حيث تسعى الحكومة إلى إعداد تراخيص لاستيراد اللحوم البيضاء المجمدة في شهر رمضان، بكمية تصل إلى 12365 طن.

ولإشباع احتياجات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، كان رئيس الجمهورية قد أمر باستيراد مليون رأس غنم من دولتي رومانيا واسبانيا تحسبا لعيد الأضحى المبارك، سبقتها قرارات أخرى لاستيراد لحوم حمراء لشهر رمضان خاصة من دولة البرازيل.