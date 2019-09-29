تموين بـ 5 آلاف طن يوميا من الحديد الخام لمركب سيدار بالحجار

يسجل مركب الحجار منذ أسبوعين تموين منتظم بالمادة الأولية “الحديد الخام” بحجم متوسط يقدر بنحو 5 آلاف طن يوميا.

وقال الرئيس المدير العام للمركب شمس الدين معطاء الله، أن المركب يسجل أعلى مستوى للتموين قدر بـ 8500 طن.

وأضاف المدير أن مركب سيدار الحجار يعمل بهذا المستوى من التموين على إعادة تشكيل حجم الإحتياطي المطلوب من المادة الأولية.

وذكر معطاء الله، بأن مركب سيدار يستهلك يوميا لنشاطاته الإنتاجية 6700 طن من الحديد الخام.

ولتفادي تعطيل العملية الإنتاجية والمحافظة على وسائل الإنتاج يحتاج المركب إلى احتياطي يغطي نشاطاته الإنتاجية لمدة 30 يوما.

لتفادي توقيف الفرن العالي وتمكين المركب من تحقيق أهدافه الإنتاجية واحترام تعهدات اتجاه الزبائن.

وأضاف المتحدث، أنه يرتقب بلوغ مستوى إنتاجي يقدر بـ 1.1 مليون طن سنويا مع الإنتهاء من الشطر الثاني من مخطط الإستثمار.