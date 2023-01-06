قناة النهار تموين ولايات الشمال باللحوم من الجنوب.. النهار تقف على واقع الأسعار والوفرة بتمنغست بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جانفي 2023 - 21:39 شارك غرِّد أرسل 228 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4i6Cu اقرأ أيضا عبد الله هنين: التخيل سيصنع حركة داخلية في الإنسان هي من تصنع التغيير قناة النهار 04 جانفي مومن أيت قاسي: قطر نجحت في تنظيم المونديال رغم العداء من الأوروبيين قناة النهار 16 ديسمبر إستحداث شباك لإقتناء تذاكر إلكترونية بمحطة خروبة قناة النهار 05 جانفي تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت قناة النهار 23 ديسمبر رشيد أوكالي: سعر التذكرة لمشاهدة مباريات الشان سيكون رمزي قناة النهار 28 ديسمبر 900 مليون خبزة مبذرة سنويا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية قناة النهار 24 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي.." البيئة في الجزائر تعاني الويلات".. شاهد قناة النهار 18 ديسمبر عدالة: إسترجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة .. الشارع الجزائري يستبشر خيرا قناة النهار 28 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي وزير السكن بعد خرجته الأخيرة للمدية ولقائه بالمواطنين قناة النهار 20 ديسمبر "زفيزف :"بلماضي باقٍ مع المنتخب الوطني لـ2026..وراتبه ليس ضخم قناة النهار 06 جانفي