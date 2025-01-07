تموين “SNTF” بـ800 عربة موجهة لمشروع الفوسفات المدمج

تم اليوم الثلاثاء، الإتفاق على إبرام صفقة لتموين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بـ800 عربة موجهة لمشروع الفسفاط المدمج.

وجاء ذلك، تتويجا، لإجتماع عمل، عُقد بمقر المؤسسة العمومية الاقتصادية لصناعة معدات السكة الحديدية و تجهيزاتها “فيروفيال”. تحت إشراف الأمين العام لوزارة النقل جمال الدين عبد الغاني دريدي.

وحسب بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، جاء هذا الاجتماع في إطار استعدادات الشركة. لاستغلال الخطين المنجميين من خلال تدعيم هياكلها بالعتاد اللازم. وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية في هذا المجال.

هذا وقد تخلل الاجتماع زيارة قام بها الأمين العام وإطارات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. لمختلف وحدات وورشات الصناعة التابعة لمؤسسة فيروفيال.

وجاءت هذه الزيارة، للتعرف على الإمكانات التي تمتلكها فيروفيال. ومدى جاهيزتها وقدرتها على استيعاب وتلبية احتياجات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما توج هذا اللقاء باتفاق مسؤولي المؤسستين على تنفيذ محتوى لائحة مجلس مساهمات الدولة. المتعلقة بابرام صفقة لتموين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بـ800 عربة موجهة لمشروع الفسفاط المدمج.

وكذا إبرام صفقة تتعلق بصيانة وإعادة تأهيل حضيرة عربات نقل البضائع بمختلف أنواعها. وتنصيب لجنة متابعة بين المؤسستين تتكفل بمتابعة تقدم الأشغال. والتبليغ عن كل عائق يحول دون ذلك، مع رفع تقارير دورية لمسؤوليهما.