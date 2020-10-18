تمّ التعرّف على هويته بواسطة تقنية الرسم البياني..تحرير فتاة من قبضة مسبوق في “الشط” بالطارف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي “الشط” بأمن ولاية الطارف، من الإطاحة بمجرم مسبوق قضائيا، في العقد الثالث من العمر، ينحدر من مدينة “الشط”، وذلك لتورطه في قضية الحجز تحت طائلة التهديد متبوع بهتك عرض والفعل المخل بالحياء، ضد فتاة في العقد الثاني من العمر، حيث تم توقيفه وتحويله على التحقيق الابتدائي بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فإن القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي في “الشط”، شكوى من أهل الضحية، مفادها تعرض ابنتهم إلى عملية حجز تحت طائلة التهديد بالقوة من شخص مسبوق ومعروف لدى المصالح الأمنية، فاستدعى الأمر فتح تحقيق والتوصل إلى مكان الحجز بعد استغلال معلومات من قبل مواطنين وأوصاف المعني عن طريق تقنية الصورة البيانية، لتتم مداهمة المكان والقبض على المسبوق وتحرير الفتاة المحولة والمحجوزة، والتي تعرضت إلى الاعتداء الوحشي. وقد تمّ اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد تحويل الفتاة إلى الجهات الطبية التي أثبتت الاعتداء، كما تم تحرير محضر سماع في حق الموقوف، لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا في الحجز بالتهديد وهتك العرض، وتحويل وجهة تحت التهديد بالقوة .