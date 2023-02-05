تم إيقاظهم وطردهم فجرا.. فرنسا تطبق قانون الهجرة والبداية بالجزائريين

تعرضت عائلة جزائرية لديها أربعة أطفال، تلقوا تعليمهم في مؤسسات في مونت دي مارسان بفرنسا. لأمر طرد من الإقليم، يوم الأربعاء، 1 فيفري.

ووفقا للإعلام الفرنسي، قالت فاليري البقالي، رئيس جمعية Sol Mi Ré (التضامن مع اللاجئين المهاجرين). وعضو شبكة التعليم بلا حدود في الأراضي (RESF 40)، أن الأسرة “استيقظت واعتقلت في منزل إقامتهاعند الساعة 6 صباحًا ”

وأكدت فاليري الأن الأطفال الأربعة تلقوا تعليمهم في روضة الأطفال التابعة للمركز. وكذلك في المرحلة الابتدائية والثانوية في منطقة الأرينا. أين كانت الأسرة تعيش في مبنى Landes Insertion Solidarité Accueil LISA في مونت دي مارسان.

منذ أقل من عام بقليل. بالنسبة لرئيس جمعية مساعدة المهاجرين. فإن هذه العملية “لا تستحق” خاصة مع وجود أربعة أطفال.

كما تم نقل الأسرة إلى مدريد، مكان طلب اللجوء، كما هو منصوص عليه في لوائح دبلن.

وفي بيان صحفي ، شجبت منظمة RESF 40 ، من جانبها ، الطرد “غير المستحق والمروع”.

قالت إن هذه العملية ، وهي الأولى من نوعها في جزر اللاند تجاه عائلة غير مؤذية ، غير جديرة بالصدمة ”

كما فوجئت مؤسسة RESF بعدم تقديم أي معلومات في المراحل الأولى. مما يترك “المعلمين دون إجابات لأسئلة الطلاب وأولياء الأمور”.

وبالنسبة لشبكة التعليم، فإن الحق يقع على الحكومة الفرنسية وقانون الهجرة وتجريمها. مشيرة أن هذا العنف المؤسسي المفروض على المهاجرين وأطفالهم ومن خلالهم، على السكان بأسرهم، لا طائل منه ويعزز فقط إرادة الكراهية وكراهية الأجانب.