تم اعتقاله 15 مرة.. حراق جزائري يفر مجددا من مركز الشرطة في إسبانيا

فر جزائري يدعى فيصل. ب البالغ 21 عاما ظهر الثلاثاء الماضي من مركز الشرطة الوطنية في سرينال، بإسبانيا.

وحسب الإعلام المحلي الاسباني، فقد تم اعتقال الشاب الجزائري 15 مرة منذ وصوله إلى مايوركا في قارب صغير قبل عامين.

وتم اعتقاله في آخر، بعد محاولته خنق سائح أثناء عملية سطو. حيث قال لرجال الشرطة “لن تعتقلوني بعد الآن، لأنني ذاهب إلى فرنسا”.

ونُقل الشاب إلى مخفر سرينال، وبعد ظهر اليوم التالي، عندما كان يستجوب محاميه في غرفة بالطابق الأرضي. هرب من نافذة مفتوحة بثلاثة قضبان مكسورة. ومنذ ذلك الحين أصبح من أولويات الشرطة.

ولا يعتقد المحققون أنه تمكن من مغادرة الجزيرة، حيث انتشرت صورته بين قوات الأمن بالجزيرة.

ويوم الأربعاء الماضي، أي بعد يوم من هروبه، شوهد في منطقة كان بيري أنتوني. محاولًا على الأرجح ارتكاب عملية سطو أخرى، إلا أنه فر هاربا عندما شاهد دوريات الشرطة.

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