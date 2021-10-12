تم اعتقاله 9 مرات..جزائري يزرع الرعب في إسبانيا

اعتقلت شرطة بالما الاسبانية شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، من أصل جزائري، لارتكابه جرائم مختلفة. بما في ذلك السطو بالعنف والترهيب وعرقلة العدالة والسرقة. كما يتم التحقيق مع الشاب فيما يتعلق بحريق في “منزل” بشارع ماناكور.

9 اعتقالات خلال 4 أشهر

وكان المعني قد اعتقل يوم الخميس بعد أن اعتدى على منزل في الساعة الرابعة فجرا وسكانه بداخله. ويصادف أنه في الأشهر الأربعة التي قضاها في بالما، كان قد اعتقل تسع مرات من قبل.

على الرغم من أن بعض الاعتقالات كانت بسبب السرقة البسيطة ، إلا أن المشتبه به قام بتغيير نشاطه الإجرامي. بعد ارتباطه بالعديد من سكان المبنى في شارع ماناكور.

في 16 سبتمبر، اعتدى هو وثلاثة أشخاص آخرين بعنف على شاب لسرقة هاتفه وأمواله. وطلبت الضحية مساعدة الشرطة، مما أدى إلى اعتقال الأربعة.

وكان رد المشتبه بهم هو مراقبة الضحية، ومهاجمته بسكين ورذاذ الفلفل رداً على الإبلاغ عنهم.

بعد أربعة أيام، حاول المعتقل اقتحام منزل آخر في منطقة بيري جارو. لكن جهاز الإنذار الذي تم تركيبه حال دون تحقيق هدفه.

بعد ظهر اليوم التالي، ارتكب أحد أفعاله الأكثر عنفًا عندما ذهب مع أحد أصدقائه في أول عملية سطو مذكورة. لارتكاب جريمة أخرى في وضح النهار، حاملاً سكينًا ومطرقة.

وتم الاعتداء على الضحية، وهو شخص يعمل لحسابه الخاص كان على وشك إيداع 600 أورو في ماكينة الصراف الآلي.

وقام الشاب المحتجز بتخويفه بسكين، أما شريكه فقد ضربه بوحشية بمطرقة كان يحملها على ذراعه لإجباره على إسقاط الأوراق النقدية.

في الأيام التالية قام بعمليتي سطو متتاليتين؛ إحداهما بدراجة نارية كان من الممكن استعادتها وأخرى سرقة عنيفة. هذه المرة ضد امرأة كانت تقيم في منزل وتمكنت من اللجوء إلى أحد المنازل. على الرغم من أنه كان لا بد من إنقاذها لاحقًا عند اندلاع حريق في ظروف غامضة. ويعتقد المحققون أنه قد يكون وراء المعتقل.

وبعد هذه الحادثة، ظل الشاب مختبئًا لعدة أيام، وتمكن من الإفلات من القبض عليه. لكنه حاول فجر الخميس اقتحام منزل تسكنه عائلة أبلغت الشرطة وتم اعتقاله.

بعد تحقيق دقيق نُسبت فيه إليه جرائم السطو والعنف وعرقلة سير العدالة والتهديدات والسرقة. وتم تقديم الجاني المزعوم إلى العدالة، وإيداعه الحبس.