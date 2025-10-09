تم التطرق الى سبل تطوير نشاط هذه الفئة.. رزيق يستقبل وفدا عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس, وفدا عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين. يقوده رئيس الجمعية، الطاهر بولنوار، حيث تم التطرق الى سبل تطوير نشاط هذه الفئة وتحفيزها على المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة, في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات. والذي تم من خلاله مناقشة سبل تطوير نشاط التجار والحرفيين وتحفيزهم على المساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذا المسعى يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات عبر مرافقة ودعم كل المتعاملين الاقتصاديين والتجار والحرفيين.

من جهته، عبر بولنوار عن تقدير الجمعية لروح الانفتاح والتنسيق والحوار التي تنتهجها الوزارة. مؤكدا استعداد جمعيته الدائم للتعاون وتقديم مقترحات بناءة.