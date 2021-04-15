تم العثور على سيارته وآثار أقدامه.. اختفاء غامض لشاب في صحراء ان أمناس

اختفى منذ أسبوعين الشاب المدعو، بن عطا الله ياسين، في صحراء ان أمناس، بإليزي.

وتم العثور على سيارة الشخص المفقود، منذ 10 أيام، في منطقة أعراض، بواد اجليه، مع آثار أقدامه.

ووجه مواطنون دعوة إلى والي إليزي من أجل تفعيل مخطط الإغاثة، للعثور على الشخص المفقود.

وهذا بالنظر إلى شساعة صحراء ان امناس، والظروف المناخية وصعوبة تضاريس المنطقة الوعرة، وانتهاء جهود الخيرين والمتطوعين للبحث عن المفقود.

وناشد مواطنون، الوالي، وقائد الناحية العسكرية الرابعة، والمدير الوطني العام للحماية المدنية، والمدير العام لسونطراك، تفعيل البحث عن المفقود.