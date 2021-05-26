تم الكشف عن وجوههم.. تصريحات خطيرة للموقوفين في قضية تهريب 4 ملايير سنتيم

أدلى الموقوفون في قضية تهريب 4 ملايير سنتيم، والذين تم القبض بمنطقة واد بونعيم الحدودية، في تلمسان، بتصريحات الموقوفين.

وقال الموقوف الأول، هواري واسيني، والمولود 31 ديسمبر 1971 بمغنية، إنهم تلقوا اتصالا من شخص اسمه منير في وجدة بالمغرب.

وأفاد المتهم الأول أن هذا الشخص يعمل بالمنشآت البنائية.

وأضاف “قال إن لديه أموال بعثها له أحد الشخصيات الجزائرية والهاربين إلى اسبانيا ويود نقلها إلى الجزائر عبر المغرب”.

وتابع “قال إن هذه الأموال غير مزورة، وقدمها لأشخاص في الحدود حتى يقومون بإدخالها للجزائر، وإيصالها للعاصمة لتقديمها لأشخاص آخرين”.

وأضاف “قال لنا هذا الشخص المغربي عندما تصل الأموال لمغنية، سأقوم بإعطائكم رقم الشخص الذي تقدمون له الأموال والمتواجد بالعاصمة”.

وبعدها –يضيف- عندما قبضت المجموعة على الشخص الذي كان متواجدا بالحدود اتضح بأنها أموال مزورة.

وأفاد أنها كانت تنقل للجزائر العاصمة لأشخاص آخرين قصد تروجيها.

أما المتهم الثاني، فيدعى نقاز صالح، المولود في 22 جوان 1988 بمغنية.

وقال في اعترافاته “الأموال التي كانت بحوزتي وصلت إلي من صديق من المغرب”.

وأضاف “قال لي إن هناك كمية هائلة من الأموال بالمغرب، وعلينا نقلها إلى الجزائر عبر الخندق المتواجد بالحدود”.

وتابع ” قال لي إن الأموال ستبقى معنا إلى أن نتلقى الأوامر كيف ومتى والى من سنسلم الأموال”.