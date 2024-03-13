تم تحريره في ظرف قياسي.. مجهولون يختطفون شابا ويحولونه إلى غابة العذراء بمسرغين في وهران

تمكنت عناصر من فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بمسرغين في وهران في ظرف وجيز من تحرير شخص َ يبلغ من العمر 19 سنة تعرض للاختطاف من قبل مجهولين.

العملية تمت على إثر بلاغ من طرف أحد المواطنين على الرقم 1055 مفاده تعرض أحد الأشخاص للاختطاف على متن مركبة نفعية على مستوى حي كوكا بوهران وتحويله الى وجهة مجهولة.

على إثر ها تم تفعيل مخطط استثنائي وتنشيط عنصر الاستعلام وفي ظرف لا يتعدى الساعتين تم تحديد مكان الضحية والمشتبه فيهم داخل المسالك الوعرة بغابة العذراء ببلدية مسرغين.

بعد خطة محكمة التنفيذ تمت مداهمة المكان ومحاصرة المشتبه فيهم مع تحرير الضحية الذي كان مكبلا بالحبل بالصندوق الخلفي للمركبة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 20سنة ينحدران من ولاية وهران مع حجز مركبة نفعية.

بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بجناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل تحت ظرف العنف والتهديد.