تم تكليف بعضهم بوظائف أخرى.. رئيس الجمهورية ينهي مهام عدد من الإطارات

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تم تكليف بعضهم بوظائف أخرى.. رئيس الجمهورية ينهي مهام عدد من الإطارات
بقلم نسرين محفوف

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إنهاء مهام عديد الإطارات.

وحسب المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتعلق الأمر بكل من:

-عبد الحميد طيب، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهورّية في ولاية معسكر.

– سميرة عيون، بصـفـتها نائــبـة مدير لدراســة المعـاهدات بوزارة العــدل، لتـكلـيـفها بوظيـفة أخرى.

إنهاء مهام نجوى عطيف، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني بشرشال، بناء على طلبها.

-مـحـمد الهادي عوايجية، بصفته مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية.

-حسيبة مقراوي، بصفتها مديرة عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

-نــور الــديـن نـدري، بصفته مديرا عاما لـــلسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

-عبد الوهاب بارة، بصفته مفتشا بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلــكـيـة والتـكنولوجيات والرقمنة – سابـقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

إنهاء مهام صليحة ناصر باي، بصفتها مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

إنهاء مهام موسى بن تامر، بصفته مفتشا بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.


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