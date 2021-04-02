تم توقيفه من طرف الدرك.. أخ ينتحل صفة راقي ويتسبب في مقتل شقيقته وإبنتها ببجاية

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف شخص منتحل صفة راقي، رفقة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة.

وقد تسببوا في مقتل إمرأة وإبنتها وهذا لعدم معرفتهم الجيدة لأحكام الرقية الشرعية.

تعود وقائع القضية، إلى تلقي وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مكالمة من العيادة المتعددة الخدمات بقرية إشكابن بلدية فرعون.

وتفيد إستقبال مصالحهم لجثتين هامدتين من جنس أنثى ممثلة في إمرأة بالغة وطفلة قاصرة.

على إثرها تم التنقل إلى العيادة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية، أين تم معاينة الضحيتين، وعليهما أثار التعنيف وكدمات على الوجه.

وعلى الفور تم فتح تحقيق معمق الذي أسفر على أن الضحية وإبنتها تعرضتا للتعنيف من أخيها المنتحل صفة راقي.

وإستغل المتهم غياب رب العائلة (صهره)، ليقوم برقية أخته المرحومة وإبنتها القاصر، اللتان كانتا حسب تصريح الجاني ممسوستان بالجن.

ونظرا لجهل الجاني لأحكام الرقية الشرعية، حيث قام حسب تصريحه بضرب وتعنيف الضحيتين وذلك من أجل إخراج الجن منهما.

على إثرها تم توقيف المشتبه فيهم وهم أربعة أشخاص من أهل وأقارب الضحيتان.

تم إنجاز ملف في القضية وتقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية بجاية