تم جمع أكثر من 900 ألف أورو.. الأحزاب الفرنسية ترد على المتضامنين مع الشرطي قاتل نائل

تم فتح صندوق “دعم لأسرة الشرطي” الذي قتل الشاب نائل، في 27 جوان الماضي. حيث تم لحد الساعة جمع أكثر من 900 ألف يورو.

وحسب الاعلام الفرنسي، مع ذلك، لا يمكن للشرطي أن يلمس هذه الأموال أبدًا. إذا اعتبر العدل أن الحملة لا تفي بالمعايير القانونية التي تحكم إنشائها.

بعد أيام قليلة من وفاة نائل، الذي قُتل برصاص الشرطة أثناء تفتيش للشرطة في نانتير (Hauts-de-Seine). دشن الداعم السابق لإريك زيمور، جان ميسيها، حمبة من “الدعم لعائلة الشرطي” والذي كان لديه أكثر من 925000 يورو صباح اليوم الاثنين.

إذا أكدت منصة GoFundMe أنها لا تنوي حذف الحملة، فقد لا يتلقى ضابط الشرطة الأموال أبدًا بسبب طبيعة “الإخلال بالنظام العام” التي يقوم بها.

وتحمل الحملة اسم “دعم عائلة شرطي نانتير ، فلوريان م. الذي أدى وظيفته والذي يدفع اليوم ثمناً باهظاً. ادعمه بشكل كبير وادعم تطبيق القانون لدينا”.

في البداية، حاول جان ميسيها إنشاء المجموعة على منصة Leetchi. لكن أشهر موقع للمجموعات على الإنترنت قرر حظره بعد بضع ساعات، مطالبًا بوثائق رسمية من المنشئ.

على الرغم من الجدل، فقد ندد اليسار الفرنسي بهذه الحملة، وعلى الرغم من حشد العديد من مستخدمي الإنترنت للإبلاغ عن المجموعة. أشارت منصة GoFundMe إلى أنها لن تلغي الحملة. وأن هذا الأخير “يتوافق مع شروط الاستخدام.

وتم فتح حملة أخرى لعائلة نائل، حيث جمعت أكثر من 173 ألف يورو إلى غاية اليوم الاثنين. إذا كان يتعين على هذه المجموعة أيضًا إثبات شرعيتها. فقد أوضح أصحاب الحملة أنها كانت حملة لوالدة نائل.